A Santa Casa da Misericórdia do Funchal vai criar um novo e modelar espaço para utentes acima dos 65 anos. O futuro complexo social de Santa Clara oferecerá 115 camas e incluirá um lar, um centro de dia, residências assistidas e uma unidade gerontológica com piscina,a única no Funchal. Este é o tema que faz manchete hoje, no JM.

’Mais 17 medidas da Oposição integram Programa que vai amanhã a votos’, outro destaque nesta edição, alusivo ao impasse político que se vive na Região. Todas as atenções estão voltadas para a Assembleia Legislativa Regional.

Chega Madeira em notícia JM: ‘José Fernandes critica Miguel Castro e assume candidatura’.

Em Cultura, saiba que o ‘Baltazar Dias fecha temporada com agenda cheia’ e fique a par dos espetáculos em cena.

A solidariedade também em destaque nesta edição, com uma notícia que nos dá conta de uma homenagem a mães que perderam crianças.

Quarta-feira é dia de ‘Estrada Regional’. Acompanhe, nesta edição e através das redes sociais, alusivas a esta rubrica, a viagem do JM pela freguesia da Calheta.

Um caderno com ‘Todas as novidades sobre a nova rede SIGA’ é hoje distribuído com o JM.

Estas são as chamadas à primeira página, mas muitos outros assuntos compõem o noticiário do Jornal.