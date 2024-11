No âmbito do mês mundial de prevenção do cancro da próstata, ‘Novembro Azul’, o Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, em colaboração com o “Clube Viver com Saúde”, o “Projeto Eco-Escolas” e o “Projeto de Cidadania e Desenvolvimento” da Escola, dinamizou ontem, dia 18, uma caminhada na Levada Fajã do Rodrigues, situada no concelho de São Vicente.

Na atividade participaram cerca de trinta alunos do 12º ano e duas representantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional da Madeira, Judite Santos e Odete Ornelas, a convite da organização.

Com esta iniciativa “procurou-se incentivar os alunos para a prática de atividade física como meio para uma vida ativa saudável e de sociabilização, e complementarmente, sensibilizar para a prevenção do cancro da próstata”, referiu o grupo organizador em nota de imprensa.

Na mesma nota, os elementos que representam a organização, professores Sara Almeida e Fernando Catanho, enaltecem a partilha de conhecimentos e a importância da prevenção do cancro.