No arranque do debate do Orçamento Regional para 2024 e Plano de Investimentos (PIDDAR) a ele associado, coube a Rogério Gouveia a explanação do seu conteúdo, numa sessão plenária de abertura com a presença da totalidade dos membros do Governo Regional.

Durante os próximos dias saberemos quem está ao lado da população e quer continuar a desenvolver a Região e quem se coloca de fora do círculo da responsabilidade política, disse o secretário regional das Finanças.

Rogério Gouveia diz que a Madeira está perante “um orçamento de compromisso e responsabilidade” que “preconiza a estabilidade financeira, económica e social”.

“Este não é o momento para atacar a Madeira, é o momento de defendê-la”, disse ainda mais à frente, explicando a construção “do maior Orçamento de sempre”, enaltecendo a postura “dos partidos que optaram por uma atitude construtiva e pela unidade de propósito para superar os momentos de dificuldades”, ao contrário de outros, meramente “de oposição por oposição, pelo aproveitamento político de qualquer indício de obstáculo”.

O Orçamento tem um valor de 2.195,0 milhões de euros, enquanto ao PIDAR estão reservados 877,9 milhões de euros.

Esta manhã, o debate faz-se na generalidade e já esta tarde arrancam os debates setoriais, que se prolongam pelo dia de amanhã, com sessão final na tarde de sexta-feira, em que os documentos serão submetidos a votação global final.