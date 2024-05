Pelo segundo ano consecutivo, uma iniciativa dos Madeira Friends e da VMT Madeira voltou a proporcionar um passeio de catamarã este sábado, dia 11 de maio, um convívio que junto cerca uma centena de amigos e famílias.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, tal como no ano passado, o objetivo era “proporcionar uma experiência em ambiente familiar e descontraído no mar”, para além de que esta foi a forma ideal para comemorar o Dia Internacional da Família, após o sucesso da mesma iniciativa em 2023.

“O dia não podia ter corrido melhor, as famílias adoraram, o tempo esteve excecional e golfinhos não faltaram!”, informa a organização.

A mesma nota recorda que a ACREDITAR é uma das instituições com quem os nómadas digitais se têm envolvido, tendo já no natal de 2022 sido distribuídos cerca de 200 livros a diferentes instituições locais, entre elas esta associação. Também em dezembro de 2021, há três anos, os nómadas digitais criaram uma campanha solidária de angariação de brinquedos, que foram entregues a esta instituição, entre outras. Já no natal anterior, o foco foram os videojogos e a associação teve o prazer de oferecer algumas consolas e videojogos que podem ser usados no hospital bem como na sede da ACREDITAR no Funchal.

“A responsabilidade social é o pilar principal deste projeto comunitário que são os Madeira Friends e poder proporcionar uma vez mais à ACREDITAR uma experiência destas em parceria com a VMT Madeira deixa-nos bastante orgulhosos”, findam os Madeira Friends.