Bom dia e bom fim de semana!

- Pelas 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, realiza-se a reunião das Mesas das Assembleias Municipais da Região. O convidado do encontro é o professor universitário António Edmundo Freire Rebelo, que vai desenvolver o tema: Governos Locais - Reflexão e Desafios.

- A secção regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros vai homenagear, às 11h00, os enfermeiros que completam 25 Anos de inscrição na Ordem dos Enfermeiros, na sala João Carlos Abreu do Hotel The Views Monumental Lido.

- Entre as 11h00 e as 12h30, e das 13h30 às 16h00, no Museu Etnográfico da Madeira, realizam-se duas sessões integradas no projeto ‘Onde Vive a Lã’ dedicadas às ‘Bases de construção do barrete de orelhas’.

- No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, às 18h00, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto da orquestra de cordas ‘Ensemble XXI’, sob a direção musical do violinista Yuriy Kyrychenko. Participam no concerto como convidados a violinista Gabriela Assunção, aluna da Codarts - Universidade de Música e Artes em Roterdão, e o violoncelista Matias Assunção, aluno da Royal Conservatoire de Haia.

- Às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sobe ao palco o espetáculo ‘Noites da Madeira’.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) acolhe, a partir das 21h00, uma noite dedicada à história do Jazz. O concerto comentado é protagonizado pela Orquestra de Jazz do Funchal.