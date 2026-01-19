Neve poderá cair nos pontos mais altos da Madeira durante a próxima madrugada

A queda de neve nos pontos mais altos da Ilha da Madeira é um cenário provável durante a noite e madrugada de segunda para terça-feira, embora de forma fraca e limitada a esse período, segundo disse à rádio JM/FM, esta manhã, o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região, Ricardo Tavares.

De acordo com o responsável, a precipitação sob a forma de neve poderá ocorrer apenas “durante esta noite e no início da manhã de terça-feira”, estando restrita às zonas de maior altitude. A partir desse momento, está prevista a entrada de uma massa de ar mais quente, o que levará a um aumento das temperaturas e afastará a possibilidade de nova queda de neve.

“A partir daí já não se prevê queda de neve. A precipitação deverá continuar, mas de forma geral fraca, sobretudo nas vertentes norte e nas terras altas da Ilha da Madeira”, explicou.

No que diz respeito ao vento, Ricardo Tavares indicou que este continuará fraco a moderado, predominando do quadrante noroeste, mas com tendência para intensificar a partir de quarta-feira.

Nas terras altas, o vento poderá tornar-se por vezes forte, sendo que a sexta-feira deverá registar um reforço mais significativo, tanto no norte da Ilha da Madeira como na ilha de Porto Santo, onde pontualmente poderá soprar forte.

Quanto à agitação marítima, o IPMA prevê também um agravamento a partir do dia 22, especialmente na costa norte da Madeira e na ilha de Porto Santo. As ondas poderão atingir os cinco metros de altura significativa, com ondulação de noroeste.

“A situação deverá manter-se, embora com uma diminuição temporária da agitação marítima durante o dia 23. No entanto, no dia 24, a ondulação voltará a aumentar, podendo atingir valores próximos dos seis metros na costa norte e em Porto Santo”, alertou o delegado do IPMA.