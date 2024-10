O canal NAMINHATERRA TV, através da empresa de tecnologia Memória Rigorosa e o parceiro NOS Madeira, adquiriu e implementou no recentemente inaugurado Data Center, mais um novo servidor de streaming com tecnologia de ponta e elevada capacidade gráfica, armazenamento e disponibilidade de processamento para elevar o nímero de espetadores em simultâneo.

O servidor é implementado com tecnologia de streaming Cloud e registado com o nome STREAM-SX, ferramenta criada ao longo de 12 anos de experiência, segundo revela ao JM os responsáveis do canal.

“Este novo servidor de streaming irá servir com maior eficácia os espetadores dos canais NAMINHATERRA TV, ALRAM e abrir este serviço ao mercado, para outros novos clientes com necessidades de streaming, e vídeo-on-demand nas suas plataformas de noticias, formação, armazenamento e partilha de vídeo de alta definição e OTT. Este servidor junta-se aos 2 outros já existentes em Lisboa e Reino Unido”, refere a empresa ao JM.