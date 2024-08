MPT diz que “recuperação económica” da Madeira “não passa de uma fachada enganosa”

A Comissão política do MPT - Madeira considera que os números apresentados pelo Governo Regional da Madeira no que diz respeito à “recuperação económica” veiculada pelo Governo Regional “não passa de uma fachada enganosa” e que o modelo económico posto em prática pelo Executivo está ultrapassado.

Leia na íntegra a nota de imprensa do MPT:

“Nos últimos meses, a Região Autónoma da Madeira tem sido pintada com cores otimistas pelo governo regional, celebrando uma suposta “recuperação económica” traduzida na redução da taxa de desemprego para 5,2%. Contudo, ao analisarmos com maior profundidade, percebemos que esta narrativa de sucesso não passa de uma fachada enganosa. A realidade para muitas famílias madeirenses é bastante diferente e revela o fracasso das políticas regionais em proporcionar um futuro digno e sustentável para os seus habitantes.

Os números positivos apresentados pelo governo mascaram uma verdade desconfortável: a maioria dos “empregos criados” são precários, mal remunerados e, muitas vezes, temporários. Esta aparente melhoria não resolve o problema estrutural da Madeira, que continua dependente do turismo e de serviços de baixo valor acrescentado. O governo insiste em apostar num modelo económico ultrapassado, que coloca a região à mercê de crises externas e flutuações sazonais, condenando os trabalhadores à incerteza permanente.

Um dos maiores sintomas deste desgoverno é a crescente emigração. Nos últimos anos, cerca de 15% dos jovens madeirenses entre os 20 e 35 anos abandonaram a região em busca de oportunidades no estrangeiro. Não estamos a falar de casos isolados, mas de um êxodo significativo de pessoas qualificadas que veem na Madeira um lugar sem futuro. Esta fuga de talentos é a prova mais evidente do fracasso das políticas de emprego e desenvolvimento económico na região.

Enquanto o governo se vangloria dos seus números, as condições de vida para os madeirenses continuam a deteriorar-se. Os poucos empregos disponíveis são frequentemente subqualificados, deixando uma parte significativa da população a lutar para sobreviver com salários indignos. Além disso, a taxa de desemprego de longa duração é alarmante, com 45% dos desempregados fora do mercado de trabalho há mais de 12 meses. Este dado revela a ausência de qualquer estratégia eficaz para requalificação e integração destes cidadãos.

O Partido da Terra Madeira não pode aceitar que se continue a alimentar esta farsa. As soluções apresentadas pelo governo regional não passam de remendos temporários, criados para ganhar manchetes, mas que em nada contribuem para um desenvolvimento genuíno e sustentável. Enquanto se continua a encher os bolsos de alguns setores com subsídios e apoios, as verdadeiras necessidades da população são ignoradas.

É urgente uma mudança de paradigma. Precisamos de uma estratégia centrada na diversificação económica, na valorização dos recursos locais e na criação de empregos qualificados e duradouros. Apostar na economia verde, na agricultura sustentável e na inovação não é uma opção, é uma necessidade vital para garantir que a Madeira se torne uma terra de oportunidades para os seus próprios habitantes.

O governo regional deve ser responsabilizado pela sua incompetência e falta de visão. O futuro da Madeira não pode continuar a ser hipotecado por políticas que apenas beneficiam interesses a curto prazo. É tempo de enfrentar a realidade e exigir um plano sério, transparente e orientado para o bem-estar de todos os madeirenses, e não apenas de uma elite privilegiada.”