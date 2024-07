A deputada do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira, Mónica Freitas, foi a primeira a discursar na sessão solene do dia da região no salão nobre do Parlamento regional.

Mónica Freitas, que quer uma Madeira verde, economicamente sustentável, diz que o seu partido continuará comprometido com as suas causas, louvando todos os corajosos e corajosas.