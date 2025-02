Numa iniciativa junto à Estátua João Gonçalves Zarco, neste sábado, Ricardo Vieira destacou que para além das comemorações, “é necessário que os 50 anos da Autonomia sejam acompanhados por um grande pacto entre todas as forças políticas, sobre a evolução autonómica, em especial sobre as obrigações do Estado para com a Região em matéria de finanças, impostos, comparticipação nas despesas sociais, mas, também, uma revisão do próprio estatuto político administrativo que está muito desatualizado”.

Mais, “nós precisamos que Portugal reconheça a Madeira e os Açores como regiões importantes no espaço nacional. E isso passa por uma revisão do seu estatuto”.

Ainda sobre esta matéria, o centrista vai mais além e considera que, “nesta revisão do estatuto político administrativo, deveria consagrar-se a ideia de que as Moções de Censura, para serem apresentadas, teriam de ter uma alternativa de governo já formulada, ou seja, uma Moção de Censura construtiva”.