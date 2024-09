Mobilidade: Apelo aos jovens para utilização dos autocarros e à circulação pedonal

A Semana Europeia da Mobilidade foi assinalada hoje, no Parque de Santa Catarina, com uma peça de teatro que serviu de apelo aos mais novos para a utilização dos transportes públicos e à circulação pedonal.

Bruno Pereira, vice-presidente da autarquia, marcou presença na iniciativa reforçando o apelo à mobilidade sustentável e à segurança rodoviária.

O grupo de teatro ‘Bolo do Caco’ protagonizou a peça que teve na plateia alunos dos externatos Princesa Dona Maria Amélia e Apresentação de Maria.

A Semana Europeia da Mobilidade 2024 arrancou ontem com a abertura da exposição ‘A Mobilidade Urbana no Funchal’, que inclui a exibição dos mais recentes veículos 100% eléctricos e ainda uma exposição temática centrada na mobilidade, acessibilidade, medidas de acalmia de tráfego, requalificação do espaço público, prevenção do rodoviária e projectos europeus, isto até 22 de Setembro.

Ainda hoje, e em mais uma iniciativa desta iniciativa, a Ordem dos Engenheiros Técnicos deslocar-se-á às instalações da Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal com o objetivo em conhecer as medidas implementadas com vista à melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade no Funchal, bem como conhecer os trabalhos que têm sido desenvolvidos, nomeadamente projetos europeus, instrumentos de gestão territorial e ações estratégicas.

Amanhã, realiza-se na Escola Secundária Jaime Moniz, pelas 11h30 uma sessão intitulada ‘Vamos Refletir sobre a Mobilidade Urbana’, orientada para os alunos do ensino secundário e que incidirá sobre diversas temáticas, com especial enfoque na prevenção rodoviária, transporte público coletivo, mobilidade sustentável, entre outros.

O painel será constituído pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira; subintendente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Castro; presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alexandro Gonçalves, e o diretor regional da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, Rui Gonçalves.

Também amanhã, mas já pelas 15:00, acontece a implementação, pela CMF, de um corredor Kiss & Ride na doca de estacionamento junto ao Refúgio do Bebé. De acordo com comunicado da autarquia, esta medida tem como propósito dotar as unidades escolares com melhores acessibilidades e possibilitar, por conseguinte, uma maior segurança rodoviária na área envolvente à escola.

Os encarregados de educação poderão utilizar o corredor Kiss & Ride no período escolar, no horário compreendido entre as 7h00 e as 19h00, sendo que de forma a promover a rotatividade, o estacionamento apenas será permitido durante 10 minutos, acrescenta a mesma fonte.