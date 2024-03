É de mãos dadas com uma das tradições da infância madeirense que continuam a Casa do Povo de São Roque do Faial e a Junta de Freguesia da localidade, que esta Sexta-Feira Santa voltaram a jogar ao pião, no âmbito das iniciativas promovidas por ocasião da quadra pascal.

Assim sendo, e certas de que estas brincadeiras de antigamente não pode ser esquecidas, estas duas instituições transformaram o parque de estacionamento do centro de saúde num verdadeiro ‘campo de batalha’, onde piões feitos de madeira voltaram a digladiar-se nos seus rodopios incessantes como outrora.

A iniciativa juntou miúdos e graúdos, na esperança de que este jogo não fique perdido no passado.