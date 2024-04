Com obra reconhecida nacional e internacionalmente, Rigo23 desenvolveu carreira essencialmente nos Estados Unidos, em São Francisco, onde foram erguidos vários murais da sua autoria. A sua obra estende-se da banda desenhada à pintura, trabalhando sobretudo no âmbito da arte pública.

Esta exposição teve estreia no México, esteve em itinerância em cidades como Nova Iorque e prosseguiu a sua exibição para Viena, Áustria, ficando patente no Weltmuseum durante 10 meses, entre 2023 e 2024. Agora, chegou ao Funchal, à cidade que viu Ricardo Gouveia nascer.

Inaugurou este sábado, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), a instalação artística ‘Programa Espacial Autónomo Intergaláctico’, da autoria do artista madeirense Rigo23.

‘Programa Espacial Autónomo Intergaláctico’, também apresentado na China e em outras cidades americanas, sendo esta a sua oitava iteração, consiste numa colaboração interdisciplinar com tecelões, costureiras, pintores, carpinteiros e ativistas culturais em Chiapas, no México. Tem por base a iconografia e imagem do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), e segue o propósito de perceber as possibilidades de diálogo intercomunitário e intergaláctico por meio de esculturas, tapeçarias e murais.

Está agora em exposição na Galeria A, no CCIF, que pretende, desta forma, garantir a “apresentação ao público madeirense de obras de grande qualidade, de artistas conceituados ou de correntes artísticas nacionais e internacionais, pouco divulgadas na Madeira, aferida por críticas especializadas e pela atenção do público em geral”. “É o caso de Rigo, pelo que faz todo o sentido mostrar a obra do mais internacional dos artistas madeirenses vivo”, enaltece o espaço cultural situado no antigo matadouro do Funchal.