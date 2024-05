O arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, exortou hoje, no Santuário de Fátima, os católicos a não terem medo de recorrer à Virgem Maria, entregando-lhe todos os pedidos e orações.

Perante cerca de 250 mil peregrinos – número divulgado pelo Santuário de Fátima – participantes nas cerimónias de abertura da peregrinação de 12 e 13 de maio à Cova da Iria, o cardeal espanhol pediu que todos se deixem “olhar por Maria”, cujos olhos “são olhos de misericórdia”.

Na homilia da Celebração da Palavra que se seguiu à procissão das velas, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no meio da multidão, o cardeal Omella aconselhou os fiéis a, perante a Virgem, pedirem “pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores”.

O arcebispo de Barcelona foi acompanhado na celebração por dois cardeais (António Marto e Américo Aguiar), 22 bispos e 193 padres, perante peregrinos oriundos de, pelo menos, mais de 30 países.

Após a celebração desta noite segue-se uma vigília de oração até às 07:00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10:00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.