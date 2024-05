As cerimónias oficiais da peregrinação do 13 de Maio já estão a decorrer, no Santuário de Fátima, com a participação de milhares de fiéis.

Começaram com a recitação do rosário, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Após esta cerimónia, tem lugar uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 7h00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10h00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.

Segundo o Santuário de Fátima, estarão presentes nas cerimónias, além do cardeal espanhol e do Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, 18 bispos.