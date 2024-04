Aconteceu na tarde de ontem, dia 28 de abril, um deslizamento de terras no sítio do Passo, na Madalena do Mar. A proximidade a residências gerou alguma apreensão.

A ocorrência verificou-se por volta das 18h deste sábado e mobilizou para o local uma equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que estiveram no local com um veículo e dois elementos.

Desta ocorrência, ao que foi possível apurar, não resultaram feridos, pese embora as populações tenham ficado naturalmente assustadas.

A PSP esteve também no local e tomou conta do caso.