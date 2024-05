Em Tondela, o intervalo foi atingido com a equipa local a vencer o Nacional, por 1-0, com golo de Costinha, na transformação de uma grande penalidade, aos 33 minutos.

Um golo de Carlos Daniel no último dos minutos de de compensação conferiu a vitória do Nacional em Tondela, garantindo desde já o regresso do emblema da Choupana à I Liga.

Já na etapa complementar, depois de ter chegado à igualdade logo no seu arranque, com um golo de Chucho Ramirez, o Nacional chegou a estar a vencer em Tondela, por via de um golo de Carlos Daniel, aos 54 minutos.

Em Matosinhos, também se registou um empate, prevalecendo o nulo (0-0) na receção do Leixões ao Aves.

Da conjugação destes resultados, temos que a equipa de Tiago Margarido irá entrar na derradeira jornada com 68 pontos, com os 64 do Aves, garantindo, então, matematicamente a subida.

De resto passa mesmo a liderar, à condição, a classificação, face aos 67 pontos do Santa Clara - que com o empate do Aves garante também já a subida à I Liga -, que atua ainda hoje (14h00) em Mafra, enquanto à espreita, agora exclusivamente por um lugar no play-off, está o Marítimo, quarto classificado, com 60 pontos, que recebe esta tarde (15h30) a Oliveirense.

Caso o Marítimo vença a Oliveirense, atinge os 63 pontos, menos um que o Aves e em desvantagem no confronto direto, transferindo a decisão do terceiro lugar para a última ronda, onde está obrigado a vencer e a esperar que o Aves se fique, no máximo, por um empate.

Nessa última jornada, o Nacional recebe na Choupana o Mafra, e também o Aves atua no seu reduto, na receção ao Tondela. Quanto ao Marítimo, fecha a prova em Viseu, ante o Académico local. O Santa Clara acaba a temporada em Ponta Delgada, frente ao União de Leiria.