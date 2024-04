A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) apelou, hoje, à mobilização da população para as comemorações do 1.º de Maio.

Com este propósito, encetará próximo dia 29 de abril contactos com trabalhadores e a população em geral nas ruas do Funchal, distribuindo um manifesto.

Entre as reivindicações está o aumento dos salários e pensões e o combate à exploração, sendo este o lema do 1.º de Maio deste ano.