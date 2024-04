‘Perdidos e Achados’: Paraíso das Lombadas afasta residentes mas atrai turistas

“São três Lombadas. Na primeira e na segunda, ainda se vê algumas pessoas, mas na terceira, há cada vez menos, há várias casas vazias”.

Foi com esta informação, junto a um restaurante situado no sítio dos Lameiros, na Ponta Delgada, que começou a nossa ‘excursão’ pelas Lombadas desta freguesia de São Vicente. Nas zonas altas da freguesia, com o mar quase sempre visível – a paisagem é deslumbrante -, e numa tarde de um mês de abril quente, o JM iniciou caminho, em mais um ‘Perdidos e Achados’, pela primeira Lombada. Ainda encontramos uma idosa, que apenas nos disse que nasceu e sempre viveu ali, mas de passo acelerado, não quis falar com a nossa equipa.

São cada vez menos pessoas a viver ali. Mas, há estrangeiros à procura do paraíso.

