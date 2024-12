A Ministra da Justiça, Rita Júdice, emocionou-se hoje ao falar com um recluso, a quem entregou um livro, com uma mensagem escrita à mão no local, sobre a vida de Nelson Mandela, durante uma visita ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

Instada pelos jornalistas a aprofundar o momento, a governante deu conta do “sentimento” que “deve mesmo marcar quem passa por um estabelecimento prisional: ‘Não somos os nossos erros’.

A governante recorreu à frase que consta de um mural existente no EPF para explicar melhor o que disse ao presidiário. “O exemplo deste senhor, não faço ideia do que é que ele fez, não faço ideia nem quero saber porque é que que ele aqui está, mas sei que ele está a fazer um caminho de construção e de exemplo para os outros, na medida em que está a aproveitar o tempo que aqui está, para aprender, para se enriquecer e para melhorar”, disse.

E o Nelson Mandela, antigo estadista sul-afriano que esteve preso durante muitos anos por motivos políticos, “é um exemplo nesse aspecto também, que nunca desistiu, nunca esmoreceu na sua luta”, acrescentou a governante.

Sobre a visita ao EPF, Rita Júdice explicou que o Governo da República está “a fazer um levantamento de segurança e também das necessidades mais prementes dos vários estabelecimentos prisionais”, de modo a que seja possível “analisar tudo em conjunto e definir prioridades”.