Miguel Iglésias, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, classificou as declarações de Paula Margarido, deputada do PSD, sobre a pobreza na Região como “vergonhosas, miseráveis e absolutamente insuportáveis”. Em causa estão palavras da parlamentar social-democrata a considerar que a pobreza na Madeira é uma consequência do álcool e das drogas e que os indicadores não correspondem à realidade vivida na Região.

Num comunicado divulgado pelo PS-Madeira, é sublinhado que, embora as estatísticas mostrem que a Madeira é a região com a maior taxa de pobreza do País, com 10 pontos percentuais acima da média nacional, a deputada social democrata refere que os números não equivalem à verdade e, “de uma forma hipócrita, ofende todos aqueles que se encontram nesta condição”, afirma Miguel Iglésias, condenando o facto de Paula Margarido referir que “temos pobres nas ruas, mendigos, sem dúvida alguma”, mas que isso “é miséria de cabeça”.

“Das duas uma, ou a senhora deputada não conhece a vida real de quem representa, ou simplesmente é de uma hipocrisia e falta de empatia inacreditáveis”, dispara o deputado do PS. O socialista questiona como é possível uma deputada eleita “fingir que não sabe” que há quem sobreviva de apoios ou da agricultura de subsistência, que há famílias inteiras que vivem num quarto, que não têm dinheiro para dar refeições completas aos filhos e que, inclusivamente, nem uma cama têm para dormir ou as condições mínimas para a sua higiene diária.

“A senhora deputada não conhece estes casos? Não conhece a realidade no Funchal, por exemplo, onde há problemas não apenas nos bairros ou zonas altas, mas nas freguesias no centro da cidade?”, questiona Miguel Iglésias, condenando que se diga que o álcool e as drogas são a causa da pobreza da Madeira. “Estão assim tão destituídos do conhecimento da Madeira real?”, pergunta, salientando que isto apenas reflete o pensamento corrente do PSD, de negar a realidade. O parlamentar vai mais longe e diz mesmo que nunca imaginou ouvir este tipo de declarações de alguém com as responsabilidades da deputada social-democrata, vincando que estas afirmações são indignas do lugar que ocupa.

Para Miguel Iglésias, as declarações de Paula Margarido “são tão miseráveis como as condições de pobreza na Região”. “Como é que um responsável político eleito consegue dizer que não há pobreza porque os turistas dizem que é tudo maravilhoso? Isto é viver noutro planeta, vai além do mero negacionismo”, atira o deputado do PS, considerando que o “PSD-Madeira tem o hábito vezeiro de insultar a inteligência das pessoas, mas hoje ultrapassou todos os limites”.