Miguel Castro, cabeça-de-lista do Chega-Madeira às eleições de 23 de março, disse, hoje, numa iniciativa de campanha, que espera que “se encontre um Governo coeso para a Região porque é isso que os madeirenses merecem”.

Aquele responsável, que falava à comunicação social no Largo do Chafariz, no Funchal, disse que os madeirenses merecem alguém no poder que “transpire transparência, que transpire confiança”. Miguel Castro foi mais longe e garantiu que o papel do Chega na Região tem sido o de “pugnar pela transparência no poder político”. Foi por isso, prosseguiu, “que apresentamos uma moção de censura a um Governo que tinha o presidente e secretários regionais como arguidos”.

”Não podíamos compactuar com isto. Apresentamos uma moção de censura. Fomos seguidos por toda a oposição e estamos a dar à Madeira e aos madeirenses, uma nova oportunidade de escolherem quem querem para representar a todos nós”, adiantou. Miguel Castro admite que, depois das eleições, o Chega poderá negociar com o PSD, mas nunca com Miguel Albuquerque à frente daquele partido.