Miguel Albuquerque “vergonhosamente promete aquilo que tem recusado há vários anos”, diz JPP

O JPP acusou hoje Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, de “vergonhosamente prometer aquilo que tem recusado há vários anos”.

Em causa está a promessa avançada ontem pelo chefe do executivo madeirense de reabertura das urgências dos concelhos de Santana e Porto Moniz, passando a funcionar 24 horas, após ter estado 12 anos fechadas durante o período da noite.

No entanto, para o Juntos pelo Povo, esta seria uma boa notícia, não fossem as sucessivas recusas do Governo Regional em concretizar esta recomendação ao longo dos anos.

“Se recuarmos a novembro de 2021, houve uma recomendação ao Governo Regional, aprovada por unanimidade – portanto com os votos do PSD e CDS – para que o Governo fizesse as diligências necessárias de forma a assegurar o alargamento do horário de atendimento dos Serviços de Urgências, para 24 horas por dia, nos Centros de Saúde de Santana e do Porto Moniz. Contudo, Miguel Albuquerque sempre recusou cumprir esta recomendação, penalizando os residentes nestes concelhos, nomeadamente idosos, crianças e turistas que precisam destas urgências durante a noite”, começou por afirmar o partido, numa nota enviada à redação.

Mas não ficou por aqui: “Após uma notícia em março de 2023 sobre o medo da população de Santana pelo facto de as urgências estarem fechadas à noite e porque o Governo Regional recusava-se a reabrir estas urgências, em março de 2023, o JPP propôs na Assembleia Legislativa Regional, que o Governo Regional disponibilizasse valências SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) nestes concelhos. Esta proposta foi chumbada pela maioria PSD e CDS, dizendo que não era preciso reabrir as urgências 24 horas nem era preciso esta ambulância SIV”, lembrou ainda, e continuou: “Em agosto de 2023 o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, afirmou à comunicação social que a reabertura das urgências 24 horas no Porto Moniz e em Santana, não era opção para o Governo Regional”.

Assim sendo, o JPP lamenta a postura de Miguel Albuquerque perante esta matéria, questionando-se se esta se trata de oportunismo político ou de negligência.

“Afinal, o Juntos Pelo Povo tinha e tem razão: as urgências de Santana e Porto Moniz devem estar abertas 24 horas!”, findou.