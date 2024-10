Mercado Municipal da Penteada celebrou 36.º aniversário

O Mercado da Penteada, localizado na freguesia de São Roque, comemorou ontem, 30 de setembro, 36 anos de existência.

Durante a celebração, Ana Bracamonte, vereadora da Câmara Muncipal do Funchal agradeceu aos comerciantes que “continuam a privilegiar este Mercado para comercializar os seus produtos e serviços”, assim como aos “funcionários que quotidianamente desempenham as suas funções em prol de toda a comunidade e, em particular, dos seus visitantes”.

A Câmara Municipal do Funchal, em nota de imprensa, destaca que tem vindo a “implementar diversas iniciativas que visam dinamizar os mercados municipais, bem como efetuados melhoramentos e requalificação das infraestruturas, não só naquele espaço, mas também no Mercado dos Lavradores”.a