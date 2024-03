O Mercado dos Lavradores abriu portas esta segunda-feira a mais uma edição de um evento que promete elevar um dos alimentos mais apreciado no mundo: o chocolate.

Brigadeiros, trufas, bombons, brownies, biscoitos e bolachas vão fazer as delícias dos que optem por dar um pulinho nesta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, a decorrer no segundo piso deste espaço comercial.

O evento, para além de adoçar o paladar dos visitantes, convida também a começar a pensar na época que está aí ao virar da esquina. Uma coisa é certa, chocolate não vai faltar neste mercado que se irá estender ao longo de quatro dias.

A doçaria e a pastelaria associada à Páscoa, com identidade gastronómica tipicamente madeirense, é também uma das grandes apostas.

Neste primeiro dia, pelas 14 horas, o movimento já se fazia sentir com alguns turistas e madeirenses a percorrer o recinto. Conduzidos pelo aroma que paira no ar, vão ‘saltando’ de banca em banca degustando variadas opções, que saltam a vista pela diversidade de cores e formas.

Ao JM, os comerciantes que participam nesta iniciativa contam como tem sido “forte” a afluência e mostram-se satisfeitos com o regresso deste tipo de iniciativas que dão a conhecer os seus produtos.

Isso mesmo apontou Carolina Brederode, da ‘Ignácias Chocolates’. De facto, turistas “curiosos” têm sido quem mais procura pela doçaria na sua banca, “diferente do habitual”. A comerciante de bombons artesanais enalteceu a realização deste evento, dando conta de que a marca participa deste o início. “Esta iniciativa dá uma dinâmica fantástica ao mercado. É também uma maneira de estar acessível. Não há como uma monta viva”, frisou, dando conta que há sempre “muito movimento”.

Já com água na boca? Ainda vai a tempo de espreitar a nona edição do Mercado do Chocolate, entre as 9 e as 18 horas, até à próxima quarta-feira, e até às 13h00 no último dia, quinta-feira.