A Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra já excedeu a capacidade, estando nesta altura a 105%. O sistema não sofre alterações há 20 anos, precisamente desde a sua criação. Agora, depois da capacidade energética e de incineração da infraestrutura ter sido ultrapassada, Amílcar Gonçalves, presidente da ARM, reconhece ser preciso encontrar novas soluções e sugere a criação de uma terceira linha.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca desalojados e com a casa às costas. Seis agregados familiares receberam, ontem, ordem para sair de uma residencial do Funchal, sendo realojados noutros espaços. Mãe e filho, que perderam a casa em Santo António após um desabamento ocorrido no mês passado, foram reencaminhados pela terceira vez para o Porto Moniz.

Saiba ainda que Taxa turística em Santa Cruz já representa 6,1% da receita cobrada e que Beatriz Abrunhosa é o rosto do arranque do ‘Madeira Soundscape’.

Destaque também nesta edição para o Natal. Sindicato acusa CMF de validar horários desregulados. Santana tem 140 mil euros para dar cor à Festa.

Relevo também para as Ocorrências: Assalto a banco com arma de brincar foi ato de “desespero”; Dois indivíduos presos após 24 roubos; Grávida que obrigou a aterragem de emergência abdica do bebé.

Não perca ainda um Roteiro JM com eventos que aquecem fim de semana com chuva e vento.

