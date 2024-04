No mais, atendeu a uma variedade de tipologias: “temos desde a negligência, ao absentismo escolar, à exposição de comportamentos agressivos”.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal tem sinalizados, só neste concelho, 210 casos de maus tratos na infância. A informação foi avançada por Ana Nunes, presidente da comissão, aos jornalistas, explicando que acompanham as famílias “desde os zero anos”.“Até temos jovens com 21 que pediram acompanhamento ao tabaco”, notou.

Está a decorrer a “Caminhada Azul”, que visa sensibilizar para a prevenção dos maus tratos na infância no âmbito da Campanha do Laço Azul.

A responsável acrescentou que os casos de maus tratos na infância têm vindo a aumentar, havendo uma grande maioria de “casos de violência doméstica, jovens que estão expostos”.

Os casos chegam a esta comissão, conforme aclarou, via PSP quando se trata “de violência”. “Ou então são eles próprios”, adiantou.

Entre os 10/11 anos até aos 15 anos são o grupo mais prevalecente que a comissão acompanha, o que não significa, no entanto, que não existam outros casos, conforme explicou e as linhas acima descritas demonstram.

“Não há necessidade de educar pela violência, educar pelo afeto é o essencial”. Foi esta a mensagem final deixada por Ana Nunes, depois de as crianças, na Praça do Povo, se alinharem para a caminhada que visa sensibilizar para a situação.O presidente da ALRAM e a presidente do Instituto de Segurança Social acompanham a marcha.

A Caminhada Azul irá percorrer algumas artérias da cidade e finalizar com a realização do laço humano na Praça do Município.