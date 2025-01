Depois de uma madrugada e manhã marcadas pela chuva e vento forte, a tarde desta terça-feira deverá confirmar as melhorias que já se começaram a mostrar. Isso mesmo adiantou o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA.

Em declarações ao JM e à rádio 88.8 JM FM, Victor Prior confirmou que “a partir do meio ou fim da tarde, as condições em termos de vento vão melhorar significativamente”.

Todavia, o responsável do IPMA na Madeira alerta que o vento moderado ou forte deverá regressar na quarta-feira, sendo expectável que se faça sentir também ainda durante parte de quinta-feira.

“Amanhã ao fim da tarde e depois de amanhã provavelmente teremos outra situação de vento moderado forte, principalmente dos extremos leste e oeste e nas regiões montanhosas”, indicou.

Assim, Victor Prior admite que é possível que a situação volte a piorar no aeroporto, durante a tarde de quarta-feira, isto depois de já na manhã desta terça-feira ter sido registado vento forte que chegou a atingir os 99 km/h na zona de Santa Catarina. No Chão do Areeiro, as rajadas ultrapassaram os 100 km/h, ao início desta manhã.

Quanto à chuva, o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal nota que “a situação também tem melhorado”, embora o aviso relativo à precipitação se mantenha em vigor por mais algumas horas.

Desde o início da madrugada desta terça-feira, os maiores índices de pluviosidade foram registados nas regiões montanhosas, sobretudo no Pico do Areeiro e Chão do Areeiro.

“No Chão do Areeiro, aos 1.500 metros, foram registados 50,9 milímetros em seis horas”, revelou Victor Prior, assinalando que a ‘marca’ do aviso laranja situa-se nos 40 milímetros. Já no Pico do Areeiro, onde foram registados 39,7 milímetros, os níveis de precipitação não chegaram a atingir o aviso laranja, mas estiveram bem perto disso, conforme notou o diretor do IPMA.

De acordo com Victor Prior, os níveis de precipitação chegaram aos 35,6 milímetros em seis horas no Porto Moniz, ou 18,6 mm no Funchal. Em contrapartida, Caniçal e São Jorge foram os locais onde choveu menos, tendo os registos sido de 2,3 milímetros e 3,2 milímetros em seis horas.

Porém, foi no Porto Moniz que mais choveu no espaço de apenas uma hora, tendo sido registados 20,8 milímetros, um valor que se enquadra nos níveis de aviso laranja.