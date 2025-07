Marta Sofia, ativista, candidata-se à presidência da Câmara Municipal do Funchal, pelo Livre, com o objetivo de promover “uma nova forma de fazer política: mais próxima das pessoas, mais justa e mais ecológica”.

“Nasci no Funchal e acredito que o futuro da cidade depende da coragem de fazer diferente — com proximidade, responsabilidade e compromisso real com as pessoas. Não me candidato por ambição pessoal, mas por convicção profunda de que o Funchal merece mais — e merece melhor”, refere a candidata, em comunicado.

“O Funchal precisa de coragem para mudar. Persistem desequilíbrios profundos entre freguesias, mobilidade urbana deficiente, inacessibilidade para pessoas com deficiência, crescimento desordenado e políticas ambientais frágeis. A Cultura continua cativa de lógicas fechadas, onde a liberdade de criação e a justiça no acesso são frequentemente esquecidas”, dita.