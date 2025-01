Bom dia!

As eleições legislativas regionais não se realizarão a 9 de março, como sugeria a maioria dos dirigentes políticos que se deslocaram, ontem, a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu todos, mas optou por adiar o regresso às urnas com a convocação do Conselho de Estado apenas para o próximo dia 17. Deste modo, segundo a lei eleitoral, o sufrágio não poderá ser realizado antes de 16 de março.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca ano com casa cheia. O porto do Funchal recebe cerca de 360 escalas de navios de cruzeiro até final de 2025, 11 dos quais são estreantes. Novembro, com 71 visitas, é o mês mais concorrido.

Saiba ainda que fogo posto em moradia devoluta gera troca de acusações e que morte de homem no Jardim da Serra sem rasto de crime.

Análise a avaliação de propostas motivam formações online é outro assunto em destaque numa edição que ressalva um museu. Madeira já investiu 700 mil euros em obras para o ‘Romantismo’.

Não perca ainda Márcio Amaro que lança novo álbum nas Festas de Santo Amaro em Santa Cruz.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!