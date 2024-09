Relativamente ao espaço florestal na Madeira, Manuel Filipe, presidente do IFCN, lembrou que quase 74% do território é florestal.

“A verdade é que são 5 mil hectares (ardidos), mas a percentagem de floresta é três vezes mais que a área florestal do continente”, quis alertar o presidente do IFCN sobre o incêndio de agosto na Madeira e garante não ser verdade que tenham medo de estar integrados no plano de gestão de fogos.

O engenheiro também criticou que Ricardo Ribeiro tenha utilizado na sua explanação imagens com pelo menos “oito anos” apresentando-as como atuais.

Decorre, nesta tarde de sábado, o fórum “E Depois do Incêndio...” no hotel Orquídea, no Funchal.