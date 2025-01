Na sequência das declarações do presidente do PSD/Madeira, o qual voltou esta quarta-feira a rejeitar um congresso extraordinário e eleições internas do partido, Manuel António Correia emitiu um comunicado garantindo que não se irá associar a qualquer lista encabeçada pelo atual presidente, cuja postura, refere, “não defende o superior interesse da Região Autónoma da Madeira e do PSD”.

Recorde-se que Miguel Albuquerque manifestou-se disponível para integrar o antigo secretário e candidato às últimas eleições do PSD na sua equipa. “Eu estou disponível para integrar quer o Manuel António, quer outros militantes, nesta conjugação de esforços que temos de ter neste momento, para o PSD continuar a liderar a Região Autónoma da Madeira”, declarou, assegurando que iria “fazer todo o possível” para que Manuel António, considerado “um militante relevante do partido”, integrasse “esta luta”.

Cenário rejeitado agora por Manuel António que, na nota, refere que o atual presidente do PSD/M “parece não partilhar o interesse em ouvir o partido, ignorando reiteradamente o pedido expresso de 540 militantes por um rumo diferente”, nomeadamente o pedido de realização de um congresso extraordinário.

“Os madeirenses e porto-santenses conhecem a nossa posição sobre o rumo que o partido e a governação da Região estão a seguir, que se afasta do verdadeiro interesse da Madeira. O nosso caminho diverge profundamente daquele que a atual liderança decidiu trilhar. Como social-democrata, defende-se uma visão diferente para a Madeira e para o PSD, alicerçada na estabilidade, no compromisso com os cidadãos e no fortalecimento democrático do partido. Neste contexto, torna-se evidente que não é possível encontrar consensos com o projeto liderado pelo Dr. Miguel Albuquerque. Por essa razão, não se poderá nem se irá desiludir os madeirenses que acreditam no nosso projeto e caminho, verdadeiramente comprometido com os interesses da Região e com os valores do partido.”

Assim, Manuel António refere que o próprio e os seus apoiantes preservam a sua “coerência e convicções”, recusando a associação a qualquer lista encabeçada por Miguel Albuquerque.