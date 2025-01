Manuel António Correia endereçou às redações um texto onde denuncia práticas de obstrução por parte do PSD-Madeira no processo de recolha de assinaturas para convocar um Congresso Extraordinário e eleições internas.

“Em poucos dias e na proximidade do Natal, foram recolhidas 540 assinaturas de militantes do PSD-Madeira que se mostraram disponíveis para assinar o pedido de Congresso Extraordinário e eleições internas, isto para além dos muitos que disseram apoiar, mas que tinham medo de assinar. Desses 540 militantes, bem acima de 300 tinham confirmadas as quotas em dia, pelo que é falso o expediente usado pelo partido para recusar o congresso. Os restantes procuraram, nessa altura, pagar as respetivas quotas, tendo o partido, mais uma vez, impedido esse pagamento, fechando a sede, não respondendo a e-mails e telefones. Esses militantes foram pura e simplesmente impedidos de pagar, com o nítido propósito de serem invalidadas as respetivas assinaturas”, fundamentou Manuel António Correia.

Por tudo, exige uma análise detalhada e transparente das assinaturas e das decisões tomadas, em nome da verdade, da transparência e da defesa do bom nome dos envolvidos. O compromisso, por si deixado, é de não desistir até que a “verdade seja esclarecida”.