Manuel António Correia, o social-democrata que enfrentou Miguel Albuquerque nas internas do partido, este ano, saindo derrotado, fez ontem um comentário na rede WhatsApp. Neste caso, num grupo onde estão centenas de membros e lamentando a saída de profissionais colocados em cargos de topo, e não só, apoiantes da sua candidatura e que agora cessam funções.

É o caso do antigo chefe de gabinete e antigo assessor de Rafaela Fernandes ou, por exemplo, da antiga vice-presidente do SESARAM.

Para Manuel António Correia, “estes acontecimentos, tal como alguns que os antecederam, nomeadamente o condicionamento do universo eleitoral nas eleições internas e a pressão ilegítima de membros do governo sobre militantes durante as mesmas, constituem atos que, mais uma vez, demonstram a razão da nossa candidatura e o porquê do ciclo da atual liderança estar esgotado”.

“Particularmente grave, o facto dos autores destes actos não se coibirem de prejudicar os cidadãos utentes do trabalho destes dirigentes, reconhecidamente competente e sério, apenas por vindita política. A nossa Região e o nosso Povo querem e merecem mais, diferente e melhor”, elabora o político que deixa uma palavra de estima aos lesados.

“Parabéns a todos os visados, os de maior visibilidade mas também muitos outros que infelizmente estão a sofrer represálias, pela resiliência e elevação com que se têm comportado, mostrando sentido de estado e responsabilidade que outros deveriam ter e sistematicamente desprezam. A Vossa coragem e força, alicerçadas em Valores e convicções, impelem-nos a não desistir. Por isso, continuamos!”, redigiu o social-democrata.