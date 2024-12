Manuel António Correia assevera que é preciso dar uma oportunidade “para regenerarmos a Madeira” e que isso só se faz com eleições no PSD e na Região.

Quanto à questão de Miguel Albuquerque não ter ideias de se demitir, tendo este já esta amanhã afiançado que “obviamente” vai a eleições, o seu rival insiste que é hora de devolver a palavra aos militantes.

“Se se demitir abre logo o processo eleitoral”, dizia Manuel António Correia em relação à posição de Miguel Albuquerque.

“Esta é uma questão de dignidade dos políticos”, afirmando que o PSD parece uma comissão “liquidatária”.

Ainda aguarda pelo telefonema de Albuquerque prometido desde março

O social-democrata Manuel António Correia afirma que está aqui para “unir o partido” e diz que está disponível desde março para dialogar com Albuquerque, lamentando que este, só esta manhã, na ALRAM, na sequência da queda do XV Governo Regional por via da moção de censura interposta pelo CH, tenha referido que está disponível para dialogar.

Manuel António Correia, perante uma sala cheia de comunicação social, realça que não está aqui por ambições pessoais.

Mais disse que em março, depois das internas do partido, ficou acordado com Miguel Albuquerque que os dois conversariam para chegar a concórdia dentro do partido e que o que atual líder fez foi avançar com exonerações, garantindo que nunca o fará.

Recorde-se que esta manhã o Governo Regional caiu por via da moção de censura que teve os votos favoráveis do PS, JPP, IL, PAN e o partido proponente, Chega.