“Mais um exemplo de democracia. Para quem pensava que o partido estava doente, esta participação cívica mostra o contrario. A eleição decorreu com lisura e civismo e a diferença de votos legitima a nova direção”. Foram estas as primeiras palavras de Miguel Albuquerque, depois de já serem conhecidos os resultados desta noite das diretas do PSD-Madeira.

“Está tudo em aberto. Quando Marcelo decidir, estão todos convidados a participar para que o PSD continue a ser o partido dominante”.

Disse ainda que “da outra vez fui a votos com cinco outros candidatos e depois tive a capacidade de unir o partido, só não uni quem não quis participar”.

Albuquerque reafirmou que o PSD vai para todos as eleições para ganhar. “Ganhamos desde há 47 anos e desde 2015 já ganhámos sete vezes. Há novas dinâmicas que tornam difíceis que haja maioria absoluta, mas vamos para ganhar”, clarificando ainda que “estou aberto ao diálogo com Manuel António”.

O líder social democrata lembrou que os adversários do partido “não estão dentro do PSD, estão fora”.

E disse mais: “Se jardim apoiava o adversário, então com certeza que perdeu esta eleição”.