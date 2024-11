Apesar da chuva, mais de duas dezenas de cidadãos reuniram-se junto à promenade dos Reis Magos, local da concentração, para rumar até à entrada que dá acesso à Praia da Canavieira, no Caniço.

Trata-se de uma manifestação pacífica e apartidária integrada no movimento popular de defesa do acesso público e seguro à Praia da Canavieira.

Rui Freitas, um dos membros organizadores do protesto, sustentou ao JM que esperam que esta concentração possa surtir efeitos porque, conforme disse, os madeirenses, não só os residentes do Caniço, merecem usufruir daquela praia, integrada na reserva natural do Garajau.

“No fundo, o objetivo desta manifestação é alertar as entidades para esta causa, para a necessidade de voltarmos a abrir o acesso à Praia da Canaviera, para revertermos o que foi feito por um particular, que ocupou a vereda, que é uma vereda centenária”, objetivou Rui Freitas, um dos organizadores do movimento, lembrando que se trata também de proteger a reserva natural.