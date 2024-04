O PSD visitou, hoje, a GESBA, em São Martinho. Durante o encontro, os representantes do PSD tiveram a oportunidade de conversar e conhecer a nova administração, bem como discutir o compromisso desta para com os bananicultores e os próprios colaboradores.

Nuno Maciel, porta-voz da iniciativa, expressou satisfação com as medidas propostas pela nova administração da GESBA. “Saímos daqui satisfeitos porque temos a consciência plena de que continuamos a melhorar o serviço prestado aos agricultores e aos nossos bananicultores”.

Na ocasião, o social-democrata aproveitou para destacar o aumento contínuo na produção de banana na Região ao longo dos últimos anos.

“O ano de 2023 foi mais um ano em que continuamos a aumentar a produção de banana na Região, o que é uma curva ascendente que se tem acentuado nos últimos anos, o que tem garantido melhor produção e melhor rendimento aos nossos agricultores”.

Com esta perspetiva, Nuno Maciel anunciou três novas medidas que serão implementadas pela nova administração da GESBA: “por um lado, vamos ter o aproveitamento integral ao máximo de todos os bagos, que eram algumas das reivindicações que os bananicultores tinham, em que, naquele desperdício, podia haver algum aproveitamento.”, explicou o candidato do PSD e continuou, anunciando que “vamos também incentivar e valorizar mais aqueles produtores que entregam [a banana] diretamente [à GESBA]. [Antes,] recebiam 0,15€ a mais por entregar diretamente e agora vão passar a receber 0,20€. É uma garantia de uma relação direta entre o bananicultor e a GESBA, o que permite efetivamente ganharmos escala, confiança e mais rendimentos aos agricultores, que é isso que todos nós queremos.”

Além disso, o porta-voz anunciou que estão em curso preparativos para o reforço dos quadros operacionais da GESBA. Este reforço abrangerá não apenas o processo de corte e apanha, mas também as linhas de montagem.

“Paralelamente, estamos também em condições de anunciar que o Governo Regional e a administração da GESBA estão a se preparar para reforçar os quadros de operacionais da empresa. Este reforço irá permitir uma capacidade de resposta mais pronta aos bananicultores e contribuirá para reduzir os tempos de espera no processo de limpeza, triagem e embalamento da banana.”

Estas medidas, segundo o social-democrata, serão implementadas em breve. “A questão dos bagos já é uma realidade, o incentivo à entrega direta começará já no próximo mês de maio, e o reforço operacional está em fase final de preparação”.

O PSD reitera, assim, o compromisso com o setor agrícola da Madeira, especialmente com os bananicultores, e compromete-se a continuar a se empenhar em defender os interesses dos agricultores e em contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor agrícola da ilha.

Segundo Nuno Maciel, “tudo isto, porque nós acreditamos que o trabalho que se faz na banana, na agricultura e na GESBA, é um trabalho deveras importante para a RAM, que acrescenta valor às famílias e, acima de tudo, dá garantia de melhor qualidade e melhor operacionalidade deste produto.”