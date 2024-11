No Período Antes da Ordem Do Dia, nesta manhã de trabalhos na Assembleia Legislativa Regional, a deputada do Chega hasteou aquela que é uma das principais bandeiras do seu partido, a luta contra a corrupção.

“Nos últimos tempos temos assistido a uma falta de vergonha”, começou por dizer a deputada Magna Costa, Chega, que subiu ao palanque para criticar a falta de transparência e a “corrupção” que mina a Região, com as mais recentes investigações judicias, mas também, no País, lembrou a operação Marquês e a circunstância de incidir em um antigo primeiro-ministro socialista.

“A corrupção corrói a moralidade política e compromete o desenvolvimento social da Madeira”, enfatizou a deputada.

O presidente regional do CH, Miguel Castro, não assistiu ao discurso da deputada.