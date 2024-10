Os madeirenses e açorianos vão passar a pagar menos 10% nas viagens para o continente português, segundo refere o Observador.

Luís Montenegro anunciou hoje, durante o Congresso do PSD Açores, a redução do tarifário máximo das viagens entre as regiões autónomas e o continente. Assim, uma viagem da Madeira para território continental (ida e volta até ao teto máximo de 400 euros), passará a custar 77 euros, menos 9 euros do que os atuais 86 euros que são cobrados.

Os estudantes, que atualmente pagam 65 euros, também são abrangidos, passando a dispor de voos a 58.5 euros (ida e volta até ao máximo de 400 euros).

Montenegro revelou ainda que as viagens entre as ilhas vão sofrer uma redução de 33%.