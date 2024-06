O jovem madeirense Pedro Neves venceu esta madrugada, em Las Vegas, o campeonato internacional Monster Stack No Limit-Hold’em, conquistando aqui a sua primeira bracelete do World Series of Poker (WSOP).

Num torneio com 8.704 entradas, Pedro Neves destacou-se levando para casa um prémio de 1.098.220 dólares, o que corresponde ao montante de 1.028.470 euros.

É mais uma conquista para o madeirense de 27 anos que, recentemente, em declarações ao Jornal, deixou claro o objetivo de trabalhar diariamente para “ser o melhor”.

Jogador profissional de póquer há oito anos, Pedro Neves contou-nos, na ocasião, que passa cinco meses a viajar durante um ano, passando pelos mais variados palcos do póquer. Anualmente, participa em cerca de cinco mil torneios online e em outros 100 ao vivo.

O montante do prémio milionário aqui conquistado está na linha com aquele que foi, até então, o seu maior prémio na carreira, de cerca de um milhão de euros, que somou após ter ficado em segundo lugar no ‘PokerStars Caribbean Adventure’, que decorreu nas Bahamas em 2023. Já no mês passado, Pedro Neves tinha vencido um também robusto prémio de 258 mil euros, ao ficar na sexta posição do ‘PokerStars European Poker Tour’.

É de realçar que o madeirense, dedicado a 100 por cento ao póquer, joga habitualmente entre oito a 12 horas diárias, sendo o seu objetivo continuar a levar a Madeira às mesas de póquer de todo o mundo.