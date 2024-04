Um palco inovador, tecnológico, vai estar à disposição de todas as pessoas, que considerem ter perfil de artista, no canto ou na música, na esplanada do centro comercial MadeiraShopping, entre este sábado e o dia 2 de junho.

Para assinalar esta novidade, estão agendados dois concertos especiais. Beatriz Abrunhosa, que começou a cantar nas ruas da ilha, em 2020, será a primeira a atuar, sábado, pelas 17h00, e promete animar o público com ritmos de R&B, dando ainda a conhecer o seu single ‘Sensação’.

Às 18h00, as atenções estarão voltadas pela MELA, nome artístico de Mariana Gonçalves, que se prepara para lançar o seu álbum de originais, este ano, depois de somar não só uma participação no programa The Voice, em 2016, mas também no Festival da Canção, em 2024, com o tema ‘Água’. Além de intérprete, é também compositora e autora das suas canções, um universo que concilia com o da Medicina.

“É com grande entusiasmo que vemos o lançamento do Openstage, voltando a colocar o nosso espaço ao serviço da Cultura. Desta forma, reforçamos o apoio a artistas emergentes, proporcionando-lhes um palco inovador, com uma tecnologia diferenciadora que lhes dá autonomia para agendarem as suas atuações e mostrarem o seu talento”, refere, em comunicado, Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.

A implementação em Portugal surgiu através da Sonae Sierra e vai decorrer em quatro centros comerciais por si geridos, em formato roadshow. O projeto estreou-se no NorteShopping, em Matosinhos. O destino seguinte, em junho, é o Centro Vasco da Gama, em Lisboa, de onde parte, em setembro, para o AlgarveShopping, destacando o talento da região sul do país até ao final de outubro.