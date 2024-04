A Madeira, em termos homólogos, volta a destacar-se claramente das demais, como a região com a maior redução do desemprego registado (-20,3%), seguida dos Açores (-11,0%). Todas as outras regiões registam aumentos homólogos, resultando num crescimento do desemprego de 6,0% para a média nacional.

Comparativamente a março de 2023, contam-se menos 1.915 desempregados na RAM.

No final de março de 2024, estavam inscritos no IEM 7.536 desempregados, o que corresponde a um decréscimo de 0,6% de inscritos face ao mês anterior (-47 inscritos).

A nível nacional em março, na comparação com o mês anterior, regista-se uma descida do desemprego em todas as regiões (em média 1,9), exceto a região de Lisboa e Vale do Tejo, a única a aumentar (+0,1%).

Ofertas de emprego

O número de ofertas recebidas ao longo do mês de março aumentou na RAM 13,2% face ao mês anterior.

Na RAM, comparativamente ao mês de fevereiro de 2024, o número de inscritos à procura de novo emprego diminuiu 0,7% (-49 inscritos), o que resultou numa diminuição global do desemprego de 0,6%.

Em termos homólogos, a nível setorial, registaram-se diminuições acentuadas nos 3 setores de atividade, sendo de 20,7% a redução no setor primário, de 27,6% na “Indústria, energia, e água e construção” e de 18,2% no setor dos Serviços.

Relativamente ao tempo de inscrição e face ao mês anterior, regista-se uma redução de 2,1% do número de desempregados inscritos há menos de 1 ano. O desemprego de longa duração representa, no final de março, 42,9% do total de inscritos.

Em todos os níveis de instrução, na comparação com o período homólogo, o número de inscritos diminuiu significativamente, com variações entre os -4,8% (Ensino Superior) e os -37,8% (1.º ciclo). Face ao mês de fevereiro, diminuíram os inscritos sem nível de instrução (-3,5%), com 1.º ciclo (-2,5%), com 2.º ciclo (-2,6%) e com o Ensino Secundário (-0,1%).

Em março, o desemprego jovem também diminuiu (-0,4%; -4 inscritos), comparativamente ao mês anterior.