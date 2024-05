Como é tradição, o governo regional, através da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, marcou o Dia do Trabalhador com uma cerimónia de homenagem junto ao monumento na Avenida Sá Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, Ana Sousa divulgou que, no primeiro trimestre deste ano, a Autoridade Regional para as Condições do Trabalho detetou 113 infrações ao Código do Trabalho, das quais 69 já foram sanadas.

Um número referente a um trimestre elevado, atendendo a que, em todo o ano de 2023, foram identificadas 127 situações, das quais 126 foram resolvidas.

Numa ação proativa da Autoridade Regional para as Condições de Trabalho ou por denúncias chegadas à entidade, já foram visitadas este ano 54 empresas ou obras, abrangendo 442 trabalhadores.

Já sobre o dia que hoje se comemora, e evocando a letra do hino regional, Ana Sousa destacou “os heróis do trabalho” madeirenses, enaltecendo o momento económico positivo que a Região vive, entendendo que essa realidade se reflete em benefícios para os trabalhadores.

“A Região está a crescer e tem um nível económico como todos sabemos devido ao trabalho das pessoas. É o trabalhador que promove a Região, que faz com que a nossa economia cresça”, reconheceu.

Mas, confrontada com o valor baixo do salário mínimo, Ana Sousa comentou que “o salário mínimo é, como o nome indica, um salário mínimo”, e, não sendo o ideal, “é um elevador social”, no sentido de ser a partir dessa base que o governo e as entidades patronais negoceiam para “alavancar a economia e subir os salários”. A seu ver, há já vários setores económicos a pagar acima do salário mínimo.

A governante em gestão lembrou ainda a importância do papel da concertação social e de mediação feito pelo executivo madeirense com os parceiros sociais, resultando em “negociações muito boas para os nossos trabalhadores”.

Estando o governo em gestão, Ana Sousa não tinha medidas novas para anunciar, mas reforçou que o atual valor do salário mínimo, de 850 euros na Região, se deve também ao trabalho desenvolvido pelo executivo madeirense junto dos parceiros sociais.