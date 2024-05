A Juventude Social Democrata do Funchal, através da sua estrutura local da freguesia do Monte, visitou o Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, no Largo da Fonte, vulgarmente conhecido como ‘Estação do Monte’.

“Este núcleo cultural exibe a história do comboio que, entre 1893 e 1943, fazia a ligação entre o centro do Funchal e o Terreiro da Luta, passando pela freguesia do Monte”, destacam os jovens social-democratas, realçando ainda “a unicidade da história que o Centro Interpretativo conta”.

“Ao longo de cinco décadas, o Monte foi coração de um projeto sem paralelo na nossa Região que deve motivar-nos a procurar soluções inovadoras e a não termos receio de pensar além dos paradigmas da época em que vivemos”, acrescenta a mesma nota.

Importa a este propósito assinalar que a histórica ferrovia prolongava-se pela extensão de 3911 metros e que veio a encerrar no seguimento de várias crises associadas à Segunda Guerra Mundial.

A JSD recupera assim “a memória dos homens e das mulheres que tornaram este comboio uma realidade e que marcaram o seu tempo pela visão arrojada e por um sentido de empreendedorismo que ainda hoje deve servir de exemplo”.

Os jovens laranjas aproveitaram esta iniciativa para enaltecer “o caráter profundamente cultural” da freguesia do Monte, exaltando “a mais-valia da mesma no plano turístico”.

“Desde a história deste Caminho de Ferro até à atividade dos Carreiros, passando pelos jardins, museus e hotéis da freguesia, o Monte tem uma grande densidade de património cultural”, afirmam.

Ainda quanto ao Centro Interpretativo do Caminho de Ferro do Monte, salientam que “a aquisição e a recuperação que foram feitas pela Câmara Municipal do Funchal permitiram que este seja hoje um espaço museológico com um espólio recheado de artefactos alusivos ao Comboio do Monte e à estação que outrora aqui funcionava. Convidamos todos os interessados a visitarem este local e a conhecerem esta sua história”, concluem os jovens social-democratas.