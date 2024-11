Bom dia e bom domingo!

- Começa às 10h00, na Achada do Boeiro, serras de Campanário, a 13ª edição da Festa da Castanha da Serra. O evento conta com muita animação popular e com a gastronomia serrana associada às castanhas.

- Pelas 10h30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, decorrem as cerimónias evocativas do 106.º Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 50.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e o 101.º Aniversário da Liga dos Combatentes.

- A partir das 12h45, na marginal da Calheta, pode assistir ao Madeira Street Arts, com muitas atividades e as estátuas vivas. O encerramento está previsto para as 20h00.

- Às 17h30, a Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, na sua sede, o XX Concurso “Tocar do Búzio”, na Festa de São Martinho.

- Termina no Teatro Municipal Baltazar Dias, a nona edição do Madeira Pianofest 2024. O último concerto, recital de piano com Andreas Frölich (Alemanha), programado para as 18h00.

- A Casa do Povo da Ilha acolhe, a partir das 18h00, as comemorações da Pinga de São Martinho.