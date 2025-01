Santa Maria da Feira recebe o 72º Campeonato do Mundo de Ornitologia, que decorre de 24 a 26 de janeiro. O evento conta com a participação de 2700 expositores de mais de 40 países e promete ser um dos melhores Mundiais de sempre. Organizado pela Federação Ornitológica Nacional Portuguesa e com o apoio da Câmara Municipal, Feira Viva, Zoo Lourosa e diversos clubes ornitológicos, o campeonato conta também com a presença da Associação Ornitológica da Madeira, representada com 13 criadores.

São eles: Alexandre Camacho, Aldónio Nóbrega, António Teixeira, Daniel Bruno Sousa, Carlos Renato Santos, Francisco Andrade, José Baptista, João Fernandes, João Paulo Teixeira, Pedro Garanito, Renato Carvalho, Ricardo Teixeira, Tiago Abreu.

“A representação da AOM faz-se pela primeira vez com dois membros na Comissão de Organização do evento, um Convoyeur e ainda um Stand no recinto do evento.

Decorre hoje o segundo dia de julgamentos, de onde sairão os novos Campeões do Mundo, segundos e terceiros lugares dos pódios.

A Ordem Mundial de Juízes lidera os trabalhos com um grupo de 80 Juízes de insígnia Mundial, que terão a árdua tarefa de classificar as, quase, 22 mil aves a concurso”, adita nota de imprensa.