‘Madeira Primeiro’ pede que Estado atualize os valores de financiamento no novo hospital

Perante a inflação galopante e o consequentemente agravamento dos preços, que não é alheio à conjuntura internacional pautada pelas guerras na Europa e no Médio Oriente, o ‘Madeira Primeiro’ pugnou, hoje, pela atualização dos valores de financiamento do Estado à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira.

Isto porque, justificou Paula Margarido, número dois da lista da coligação que concorrente a São Bento, dado o cenário elencado, os valores inicialmente apurados já se encontram desatualizados, pelo que seria de elementar justiça que o Estado corrigisse o investimento a derramar nesta empreitada.

“O apoio em 50% a esta obra, sendo positivo, deixa de ser positivo se não considerar o preço com a taxa de inflação atual”, alertou, sublinhando que, a não sofrer uma atualização, tal representará “mais uma discriminação que prejudica os madeirenses e porto-santenses” e quem visita a Região.

A este propósito, a candidata mais recordou que o PSD-M apresentou ao Orçamento do Estado para 2024 uma proposta justamente com o propósito de que a República assumisse os custos acrescidos decorrentes da inflação, a qual, no entanto, chumbada pelo PS.

Todavia, Paula Margarido não esquece que, à semelhança do assumido pela Comissão Europeia, também o Governo português reconhecera a possibilidade de determinados viriam a ter um impacto muito superior ao previsto, prometendo que a diferença seria suportada através Orçamento do Estado. No entender da representante, o novo hospital é precisamente um dos investimentos que não deve ser excluído de tal atualização, garantindo, por isso, que irá continuar a reivindicar aquilo que é justo, por parte do Estado, no que toca a esta empreitada.

“Há que melhorar. A Madeira não se resigna e precisamos do apoio da República, nesta região que também é portuguesa”, rematou.