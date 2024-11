A Região, representada pela Associação de Promoção da Madeira, volta a estar presente num dos maiores certames de viagens e turismo do mundo, em Londres. O World Travel Market. O evento, que vai na sua 44.ª edição, decorre entre hoje e a próxima quinta-feira, 7 de novembro.

Nas palavras do presidente da AP-M e secretário regional de Economia, Turismo trata-se de “um momento importante do ano no setor turístico, tendo em conta que esta é uma das maiores feiras de referência do setor, onde são promovidas inúmeras reuniões e, acima de tudo mantidos contactos ao melhor nível com os principais operadores que trabalham com a Madeira”, sejam do Reino Unido ou de outros destinos que marcam presença no evento.

Eduardo Jesus complementa, destacando que o evento servirá de mote para apresentar as novidades de eventos a acontecer na Madeira e Porto Santo em 2025.

O secretário realça que “o Reino Unido é um dos principais mercados emissores para o setor turístico da Região Autónoma da Madeira, mantendo-se como o segundo mercado estrangeiro em dormidas e hóspedes, suplantado apenas pelo mercado alemão”.

Mercado inglês com 1,5 milhão de dormidas

Nos primeiros 8 meses do corrente ano, o mercado inglês já somava cerca de 1,5 milhão de dormidas, o que merece destaque por parte do governante. “Estes números são resultado da aposta constante da Região na comunicação e da promoção do destino junto do Reino Unido estratégia no âmbito da qual a presença no WTM há muito que se tornou obrigatória”.