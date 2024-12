Conjugar percursos pedestres com a gastronomia regional. É este o principal desígnio do ‘Madeira Food on Foot’ que conta já com oito anos de existência.

Nesta altura do Natal, um dos pratos em foco nos circuitos é, naturalmente, a Carne Vinha d’Alhos e as castanhas assadas, mas o menu varia de estação para estação, conforme explicou à rádio 88.8 Jaqueline Freitas, no âmbito da iniciativa ‘Comércio Tradicional Funchal’.

“A minha ideia é levar os clientes a ter uma experiência num sítio em que não conseguem encontrar facilmente sozinhos. Portanto, eu levo-os ao local, apresento o restaurante e o que de melhor temos para oferecer e depois quando gostam voltam e trazem os amigos”, indicou.

Os roteiros são feitos não só no Funchal, mas também em outros pontos da Região, incluindo visitas a produtores de vinho locais, degustação de queijos, aulas de culinária, entre outras iniciativas.

A empresa trabalha, no máximo, com grupos até 12 pessoas, até porque, conforme realça a responsável, os visitantes têm vindo a viajar cada vez mais em família, pelo que procuram experiências mais exclusivas e memoráveis.

Jaqueline Freitas indica ainda que a maioria dos seus clientes são estrangeiros, sobretudo americanos, canadianos, nórdicos e alemães.